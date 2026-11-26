Un médico y tres empleados de un centro de investigación clínica en Florida (EEUU), fueron declarados culpables de participar en un esquema para falsificar información de ensayos clínicos de un medicamento experimental contra el asma, cuyos resultados debían contribuir a evaluar su seguridad y eficacia.

De acuerdo con la publicación de N+, el fallo fue emitido por un jurado federal del Distrito Sur de Florida, tras el análisis de pruebas que señalaron la fabricación de datos, la alteración de registros médicos y el uso de identidades de personas que no participaron realmente en los estudios.

Falsificaron pruebas de fármaco para el asma

El caso involucró a Pines Care Research Center LLC, ubicado en Pembroke Pines, Florida, donde se realizaron pruebas clínicas patrocinadas por una empresa farmacéutica, con el fin de recopilar información sobre un posible tratamiento para el asma.

Los acusados, Jaynier Moya, de 50 años; Luis Montano, de 56; Yuniarka Garcia, de 41, y Luis Cuza, de 42 años, enfrentan cargos por el fraude con los ensayos clínicos.

Moya era copropietario del centro de investigación y se desempeña como investigador principal de los estudios, mientras que Montano, García y Cuza trabajaban como coordinadores de investigación clínica.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el jurado declaró culpables a Moya, Montano y García de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico.

Cuza, por su parte, fue declarado culpable de conspiración para cometer fraude electrónico.

Así operaba la red de fraude en un laboratorio de Florida

Además, Alexandra Olivera, de 38 años, quien también trabajaba como coordinadora clínica en Pines Care, fue acusada por separado y se declaró culpable en agosto de 2026 por cargos de conspiración para cometer fraude electrónico.

La investigación reveló que, desde 2019, los involucrados comenzaron a fabricar información y alterar registros de los estudios clínicos que realizaban para una compañía farmacéutica.

El esquema consistía en utilizar documentos de identificación de personas que no habían participado en los ensayos para crear expedientes que aparentaran su incorporación como voluntarios de investigación.

Posteriormente, modificaban los registros para simular que esos supuestos participantes habían recibido el medicamento experimental y realizado las pruebas médicas establecidas en los protocolos, con el propósito de documentar sus efectos.

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