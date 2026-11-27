Organismos de salvamento y rescate extrajeron con éxito a un hombre de 42 años, identificado como Enrique Padrón, quien resultó gravemente herido tras sufrir una caída desde aproximadamente 60 metros de altura en el Parque Nacional El Ávila, a la altura de la quebrada Báquiro, parte alta de Ayala, en la parroquia Petare del municipio Sucre, estado Miranda.

De acuerdo con el reporte difundido por el Cuerpo de Bomberos Forestales de Inparques a través de su cuenta oficial de Instagram y reseñado por Caraota Digital, las difíciles condiciones topográficas del terreno exigieron un amplio despliegue técnico para localizar, estabilizar e inmovilizar en camilla al excursionista antes de evacuarlo hacia una ambulancia.

Diagnóstico médico y despliegue de rescate

Tras recibir atención prehospitalaria en la montaña, el ciudadano fue trasladado de emergencia al Hospital Dr. Domingo Luciani, ubicado en el sector El Llanito, donde ingresó con el siguiente cuadro clínico,Traumatismo de tórax cerrado con afectación en el hemitórax derecho, traumatismo abdominal con dolor focalizado en la fosa ilíaca izquierda y desorientación temporoespacial.

El procedimiento estuvo comandado por Germán Gutiérrez, primer comandante del Cuerpo de Bomberos y Bomberas Forestales de Inparques, y contó con la participación articulada de 40 bomberos forestales, 16 efectivos del Cuerpo Civil de Guardaparques y tres funcionarios de los Ángeles de la Autopista.

Imágenes del operativo compartidas por las autoridades se viralizaron en redes sociales mostrando el traslado del herido por los senderos escarpados hasta culminar la extracción de manera exitosa, sin que hasta el momento se hayan emitido nuevos partes médicos sobre su evolución clínica.

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