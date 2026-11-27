Un hombre de 35 años de edad resultó detenido como presunto responsable de un violento crimen que cobró la vida de una mujer en Yaracuy.

Funcionarios del Servicio de Investigación Penal de la Policía del estado Yaracuy (Sipey) capturaron al sospechoso por el asesinato de la ciudadana Juariana Josefina Montes Rodríguez, de 37 años de edad.

Asfixió a una mujer dentro de su vivienda en Yaracuy

El cuerpo de la víctima se localizó este miércoles, 25 de noviembre, dentro de su residencia en la urbanización San José, municipio Independencia.

Según reportes policiales preliminares del caso, el acusado habría asfixiado a la víctima en el inmueble antes de huir del lugar. Sin embargo, fue ubicado horas después, en medio de un despliegue de seguridad.

Se desconocen mayores detalles sobre la manera como cometió el brutal crimen.

Presenta antecedentes por agresiones previas contra otra ciudadana

Las investigaciones revelaron que el detenido posee antecedentes por “violencia de género” y mantiene un expediente abierto desde julio de este año por agredir a otra mujer.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Delegación Municipal San Felipe, asumieron las investigaciones e interrogatorios para determinar el vínculo entre los involucrados y el móvil del suceso.

Mientras que el cuerpo fue trasladado a la sede del Senamecf Yaracuy para la autopsia de ley, reseñó La Calle.

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