Una empleada de una oficina de licencias de conducir de Florida enfrenta 360 cargos por su presunta vinculación con un esquema de fraude que facilitó decenas de permisos a personas que no cumplían los requisitos legales.

La reveló que la funcionaria aceptaba documentos falsos para comprobar domicilios y facilitaba los trámites de solicitantes que tampoco tenían que presentar los exámenes obligatorios.

La acusada responde al nombre de Lynnette Stitt Williams, de 55 años de edad y residente de Miami, quien trabajaba en la oficina de licencias de Pembroke Pines, en Broward.

Detenida por fraude con licencias de conducir en Florida

Stitt Williams quedó bajo arresto luego de una investigación de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), que detectó irregularidades en 60 licencias procesadas durante 2024 y 2025.

Los trámites la vincularon con seis delitos graves, entre los que figuran falsificación, conducta indebida en el ejercicio de funciones públicas, alteración de registros oficiales y emisión ilegal de licencias, reseñó Miami Diario.

El caso comenzó cuando un abogado, quien representaba a varias personas que pagaron por obtener licencias, alertó a la unidad de investigaciones de la FHP. Documentos judiciales revelaron que un hombre se hacía pasar por abogado de inmigración para organizar los exámenes a través de First Driving School Corp. y dirigía a los solicitantes hacia Williams.

Asimismo, investigadores detallaron que la escuela cobraba una tarifa fija y garantizaba la entrega de una licencia, sin importar el estatus migratorio o si el interesado cumplía las condiciones para obtenerla.

Entregó licencias de manera fraudulenta a inmigrantes

Una auditoría del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) encontró facturas falsas de electricidad, cable y seguros. Algunos documentos repetían números de cuenta y facturación entre personas diferentes, mientras otros presentaban direcciones incompletas o errores evidentes.

Los registros también mostraron que varios solicitantes evitaban las filas habituales y recibían atención directa de Williams. En otros casos, la funcionaria omitía las pruebas escritas y de manejo que algunos debían repetir.

Después del arresto, el director financiero de Florida, Blaise Ingoglia, anunció que coordinó con las autoridades de licencias la cancelación de los documentos obtenidos mediante el esquema. El funcionario aseguró que las licencias entregadas a inmigrantes sin autorización legal quedaron revocadas.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó una fianza de 900 mil dólares, pero la jueza Allison Gilman la fijó en 15 mil.

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