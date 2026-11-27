Una llamada anónima permitió poner fin a la búsqueda de Matthew Marciniak, un joven de 20 años que figuraba en la lista de los más buscados del condado de Williamson, Tennessee.

De acuerdo con el reporte oficial de c el sospechoso fue ubicado y arrestado en un campamento para personas sin hogar en la vecina ciudad de Nashville.

El operativo estuvo a cargo del Departamento de Órdenes de Arresto (Warrants Division) de la WCSO, que actuó tras recibir datos precisos sobre el paradero del fugitivo a través de la línea de denuncias de Williamson County Crime Stoppers.

¿Por qué delitos era buscado Matthew Marciniak?

La captura ocurrió semanas después de que las autoridades emitieran una alerta pública el 13 de noviembre de 2026, solicitando la colaboración de los residentes para dar con su ubicación.

Según los registros divulgados por la Oficina del Sheriff y medios locales como Williamson Source, sobre Marciniak pesaban órdenes de captura por tres cargos criminales:

Robo superior a $10.000 (theft over $10.000).

(theft over $10.000). Evasión de arresto en grado de delito grave (felony evading arrest).

(felony evading arrest). Evasión de arresto en grado de delito menor (misdemeanor evading arrest).

Para incentivar la entrega de información verificable, el programa Crime Stoppers del condado había activado una recompensa en efectivo de hasta $1.000 por pistas que condujeran directamente a su detención.

Cronología verificada del caso

Fecha Acontecimiento oficial 13 de noviembre de 2026 La Oficina del Sheriff del Condado de Williamson (WCSO) y Crime Stoppers difunden la ficha de búsqueda de Matthew Marciniak (20 años) con una recompensa de hasta $1.000. Reporte de captura (noviembre de 2026) Tras recibir una pista ciudadana en Crime Stoppers, el Departamento de Órdenes de Arresto de la WCSO ubica y arresta a Marciniak en un campamento de personas sin hogar en Nashville.

Tras concretarse el arresto, las autoridades del condado de Williamson destacaron el trabajo continuo de su unidad de órdenes judiciales y agradecieron al ciudadano que aportó el dato clave, subrayando que la cooperación entre la comunidad, Crime Stoppers y las fuerzas del orden resulta determinante para retirar de las calles a personas requeridas por la justicia.

Cómo enviar pistas anónimas en el condado de Williamson

Si resides en el área metropolitana de Nashville o en el condado de Williamson y cuentas con información sobre personas con órdenes de arresto vigentes o delitos en curso, las autoridades mantienen habilitados canales oficiales que protegen la identidad del denunciante:

Plataforma digital P3 Tips: puedes enviar reportes de forma completamente anónima ingresando al portal oficial P3Tips.com o mediante la aplicación móvil P3 Tips.

El sistema asigna un código numérico al informante para dar seguimiento al caso y gestionar el cobro de recompensas sin registrar nombres ni números telefónicos.

Línea directa de Crime Stoppers / WCSO: para aportar datos vinculados a fugitivos del condado de Williamson, puedes comunicarte al (615) 794-4000 o al teléfono de la Oficina del Sheriff (615) 790-5560. Correo electrónico de denuncias: la WCSO recibe información adicional a través de la dirección Tips@WilliamsonCountySheriffTN.com. Emergencias inmediatas: si avistas a una persona buscada en tiempo real o presencias una situación de riesgo activo, no intentes intervenir por cuenta propia y llama de inmediato al 911 (o al 615-790-5550 para reportes policiales que no representen una emergencia inmediata en el condado).

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