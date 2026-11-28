Una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), vinculada a la División de Inteligencia Estratégica Base El Tigre, intervino en un caso de secuestro virtual que afectó a un empresario del transporte en el municipio Simón Rodríguez, en el estado Anzoátegui.

De acuerdo con datos extraoficiales del procedimiento, los parientes de la víctima acudieron de inmediato a las autoridades tras recibir llamadas donde exigían una elevada cantidad en divisas a cambio de no atentar contra el afectado, según dio a conocer la periodista Susana Quijada.

Origen del engaño y hallazgo de la víctima

La investigación preliminar señala que los implicados abordaron al transportista con la excusa de contratar un flete de carga, instancia que aprovecharon para hacerse con los contactos telefónicos de su entorno familiar.

Durante el episodio, los responsables presionaron por teléfono a los allegados mientras forzaban al hombre a desplazarse por una zona rural a bordo de su camión bajo intimidaciones y un supuesto seguimiento.

Tras el despliegue de los funcionarios en la zona, el empresario apareció en buen estado físico en el sector vía La Bomba. Las autoridades mantienen abiertas las averiguaciones para dar con los autores del hecho.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube