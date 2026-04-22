Buscados por un brutal crimen: seis fallecidos tras enfrentamiento policial

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Fuerzas de seguridad desmantelaron a una peligrosa célula criminal en el estado Miranda tras un operativo que dejó un saldo de varios fallecidos.

La acción se centró en el sector La Pastora del municipio Acevedo, donde comisiones mixtas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) localizaron a los sospechosos en una zona rural de difícil acceso.

De acuerdo con fuente oficiales y diarios locales, la intervención se llevó a cabo como respuesta a la ola de violencia generada por el grupo conocido como El Tren de Barlovento o la banda de El Jeiber, la cual mantenía en zozobra a los habitantes de la región.

El crimen que detonó la búsqueda

La violencia de este grupo quedó en evidencia tras el asesinato de un hombre apodado Paguarito durante la pasada Semana Santa. La víctima había regresado al país luego de trabajar en el extranjero y fue contactada por los delincuentes para reincorporarse a actividades ilícitas.

Al asistir a una reunión, los miembros de la banda lo acusaron de ser un delator y procedieron a desmembrarlo. El acto fue grabado por los mismos victimarios y publicado en plataformas digitales, lo que permitió a las autoridades identificar a los responsables.

Detalles del enfrentamiento en Acevedo

El despliegue policial y militar en la parroquia Aragüita terminó en un fuerte intercambio de disparos donde murieron los principales cabecillas de la organización. Entre los fallecidos se encuentran Jeiber José Heredia, líder del grupo, junto a sujetos conocidos bajo los apodos de Paquito, El Enano y El Morocho. También perdieron la vida dos mujeres identificadas como Josbeelys Katiusca Key Rangel y Mayerling Lugo, conocida como Nerkary.

Armamento incautado y rastreo actual

En el sitio del suceso, los funcionarios recolectaron tres pistolas de calibre 9mm y cinco escopetas, además de municiones y otros elementos de interés para la investigación criminal.

Aunque el núcleo principal fue neutralizado, las autoridades mantienen operativos en las zonas boscosas de la región para dar con el paradero de otros integrantes que logran esconderse en refugios rurales. La policía vincula a este grupo con una larga lista de secuestros y extorsiones en toda la entidad mirandina.

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