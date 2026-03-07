Capturan a alias "El Viejo" en Baruta: se dedicaba al robo de locales comerciales en la zona

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes funcionarios de PoliBaruta lograron sacar de circulación a Jesús Rafael Serrano de 55 años, mejor conocido en los bajos fondos como alias "El Viejo", quien se había convertido en el dolor de cabeza de los dueños de locales en la urbanización Las Mercedes de Baruta.

"El Viejo" fue atrapado con las manos en la masa mientras desvalijaba un comercio. Durante el operativo, los oficiales recuperaron una lista variopinta de objetos robados:

Tuberías de cobre, cables y componentes de unidades de aire acondicionado.

Reflectores y reverberos (cocinas industriales).

Botellas de diversos tipos que sustraía de los establecimientos.

Tras verificar sus datos, la policía confirmó que este sujeto es un delincuente recurrente con antecedentes por:

Hurtos genéricos y calificados, posesión de sustancias estupefacientes y además, tenía múltiples solicitudes judiciales pendientes.

El caso pasó a manos del Ministerio Público dictando, medida privativa de libertad bajo los cargos de hurto calificado y tráfico de Material Estratégico .

