Mientras los organismos de seguridad mantienen activos los operativos de búsqueda para dar con el paradero del bebé Hayden Emiliano Caraballo Amundaraín, de siete meses de nacido, desaparecido desde el pasado 7 de noviembre en Carúpano, estado Sucre, especialista en materia penal detalla cómo se abordan técnicamente estos expedientes y por qué el círculo más cercano suele estar bajo la lupa desde las primeras horas.

A propósito del caso, por el cual los progenitores del menor permanecen detenidos tras presentar inconsistencias en su denuncia inicial de presunto secuestro, el abogado penalista, Luis Izquiel, explicó que en este tipo de investigaciones no se puede descartar ninguna hipótesis a priori".

Según el especialista, al abrirse una averiguación por la desaparición de un infante, las autoridades suelen manejar múltiples líneas de trabajo de forma simultánea hasta ir descartándolas con base en evidencias. Entre las tesis habituales figuran que el niño haya sido sustraído para exigir un rescate, con fines de trata de personas u otro propósito delictivo.

Sin embargo, Izquiel precisó que tampoco se excluyen escenarios vinculados al entorno próximo. "No se puede descartar que el niño haya sufrido un accidente o que haya sido asesinado por familiares, amigos, vecinos allegados o por algún desconocido. Todas estas hipótesis están al inicio de una investigación y deben ser verificadas", señaló.

Buscar rastros

En el caso de Carúpano, las averiguaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llevaron a rastreos en zonas boscosas luego de que surgieran versiones contradictorias sobre un presunto fallecimiento, aunque la hipótesis principal de las autoridades apunta a una posible venta del menor.

Sobre el protocolo técnico en estos sucesos, Izquiel destacó que el trabajo fundamental consiste en recabar evidencias físicas en el sitio del suceso para su análisis criminalístico, además de tomar declaraciones a familiares, vecinos y cualquier persona que pueda aportar datos sobre las horas previas al extravío.

"Otra cosa esencial es realizar un rastreo en las zonas aledañas a la vivienda o al sitio desde donde desapareció el menor de edad. Para estas labores pueden ser utilizados perros entrenados en la búsqueda de personas a través del olfato", puntualizó el criminólogo.

El rol del entorno familiar

Consultado sobre la relevancia que adquieren los progenitores en este tipo de expedientes, tomando en cuenta que los padres del infante fueron privados de libertad mientras avanza el proceso, Izquiel subrayó que la propia vulnerabilidad de la víctima orienta la investigación hacia el hogar.

"Al tratarse de un bebé, que no puede desplazarse distancias importantes por su propia cuenta, los padres y familiares no deben ser descartados como posibles involucrados", explicó.

El experto detalló los patrones que suelen observarse en la criminología cuando se comprueba la participación de los representantes en la desaparición o muerte de un hijo.

En caso de que ocurra un filicidio, indicó que "regularmente los padres, o uno de ellos, presenta algún tipo de trastorno o adicción a drogas u otras sustancias".

Asimismo, añadió que existe un escenario recurrente en el que el desenlace no responde a una intención previa de hacer daño, sino a un intento de encubrimiento posterior. "Algunas veces la muerte del infante ocurre por accidente y luego los padres involucrados tratan de inventar una coartada para intentar evadir a la justicia".

Por el momento, el Ministerio Público y los cuerpos policiales continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido en el estado Sucre y determinar responsabilidades penales, la prioridad de los investigadores sigue centrada en ubicar al pequeño Hayden Emiliano y que este se encuentre con vida.

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