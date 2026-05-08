Caso Víctor Hugo Quero: Cicpc y Senamecf exhuman su cuerpo

Un importante despliegue de seguridad e investigación científica tomó este viernes 8 de mayo las instalaciones del Cementerio Parque Jardín La Puerta, en el estado Trujillo, en torno al caso de Víctor Hugo Quero.
Comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y expertos del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) iniciaron el proceso de exhumación de su cuerpo.
En el procedimiento se encuentra presente Carmen Navas, madre de Quero.
La medida judicial responde de forma directa a una instrucción emanada por el Ministerio Público, la cual busca profundizar en las circunstancias que rodearon su deceso y esclarecer las dudas que persisten en torno al caso.
De acuerdo con la información suministrada por el periodista Oliver Fernández, corresponsal de NTN24 y Noticias RCN, el objetivo de esta diligencia es practicar un nuevo protocolo de autopsia a los restos biológicos de Quero.
Quero, de 51 años, fue privado de libertad el 3 de enero de 2025 y estaba señalado por presuntos cargos de "terrorismo".
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