Caso Víctor Hugo Quero: Cicpc y Senamecf exhuman su cuerpo

Suscríbete a nuestros canales

Un importante despliegue de seguridad e investigación científica tomó este viernes 8 de mayo las instalaciones del Cementerio Parque Jardín La Puerta, en el estado Trujillo, en torno al caso de Víctor Hugo Quero.

Comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y expertos del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) iniciaron el proceso de exhumación de su cuerpo.

En el procedimiento se encuentra presente Carmen Navas, madre de Quero.

La medida judicial responde de forma directa a una instrucción emanada por el Ministerio Público, la cual busca profundizar en las circunstancias que rodearon su deceso y esclarecer las dudas que persisten en torno al caso.

De acuerdo con la información suministrada por el periodista Oliver Fernández, corresponsal de NTN24 y Noticias RCN, el objetivo de esta diligencia es practicar un nuevo protocolo de autopsia a los restos biológicos de Quero.

Quero, de 51 años, fue privado de libertad el 3 de enero de 2025 y estaba señalado por presuntos cargos de "terrorismo".

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube