Una abuela y su nieta fueron asesinadas este sábado 28 de noviembre de 2026 dentro de una casa en Capitanejo, municipio Ezequiel Zamora del estado Barinas.

Las víctimas quedaron identificadas como Erilermar M.P.M., de 13 años, y María Zenaida Vahos Rodríguez, de 58 años, según reportó el periodista Junior Rangel.

Cicpc indaga asesinato de abuela y nieta

El hecho ocurrió en una vivienda de esa localidad cuando un problema por celos desató un ataque dentro del inmueble, mientras la pareja sentimental del señalado logró escapar.

Después de asesinar a ambas mujeres, el presunto homicida, identificado como Eligio Parra, intentó quitarse la vida en el mismo sitio antes de que llegaran las autoridades.

Comisiones de seguridad y rescate ingresaron a la vivienda, confirmaron la muerte de las dos víctimas y atendieron al sospechoso para llevarlo al Hospital de Santa Bárbara, donde permanece estable y bajo vigilancia policial.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) avanzan en las experticias para remitir el caso al Ministerio Público.

El levantamiento de los cadáveres y su traslado hacia la medicatura forense quedó a cargo del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senameccf).

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