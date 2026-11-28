Un hecho vial ocurrido en la carretera La Dolorita, en dirección hacia Petare, municipio Sucre del estado Miranda, terminó con dos personas fallecidas y otras dos lesionadas.

El suceso se registró en las inmediaciones de la sucursal del banco Banesco ubicada en ese tramo carretero, una zona con alto flujo vehicular diario, según lo reportó la cuenta de contenido explícito Thefountainvenz.

Detalles captados en el video del suceso

De acuerdo con las grabaciones, el momento del impacto muestra la secuencia anterior al choque sobre el asfalto.

Según los primeros registros asociados a esas imágenes, uno de los ciudadanos fallecidos, conocido como Yonaiker, procuró superar en marcha a un grupo de motos, pasó hacia el carril opuesto y originó la colisión.

La violencia del choque causó la muerte instantánea en el sitio de dos personas y dejó a otras dos con lesiones que ameritaron atención médica.

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