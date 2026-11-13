Conductor rompe en llanto tras fatal arrollamiento: muere niña de seis años

Una niña, de apenas seis años de edad, falleció en horas de la tarde de este jueves, en medio de un accidente de tránsito registrado en la carretera nacional de Mariara, municipio Diego Ibarra del estado Carabobo.

​De acuerdo con la información preliminar, citada por el comunicador Luis Quintero, la menor de edad se desplazaba a bordo de la motocicleta de su madre, quien es funcionaria activa de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Niña de seis años muere en lamentable accidente vial

​Según el informe, la oficial salía de una estación de servicio junto a su hija e intentó incorporarse en la vía principal con sentido hacia Mariara. Fue en ese momento cuando fueron impactadas por un vehículo que transitaba por la arteria vial.

​Como consecuencia de la colisión, las dos ocupantes del vehículo de dos ruedas salieron expulsadas de la unidad. La infante cayó violentamente sobre la capa asfáltica y sufrió un traumatismo craneoencefálico severo que le ocasionó la muerte de manera inmediata.

Chofer rompe en llanto tras el choque

​El conductor del automóvil involucrado permaneció en el lugar del suceso tras el choque. Se conoció que el chofer estaba visiblemente afectado por lo ocurrido; al parecer, el hombre estalló en llanto al percatarse de la muerte de la pequeña.

En el sitio se presentaron comisiones de los cuerpos de seguridad y tránsito terrestre para resguardar la escena, realizar el levantamiento del siniestro e iniciar las investigaciones de rigor para determinar las responsabilidades del caso.

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