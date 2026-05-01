¿Cuándo será extraditada la asesina de Carolina Flores? estatus legal de Erika María en Venezuela

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El proceso para que Erika María “N” rinda cuentas ante la justicia mexicana entró en su fase diplomática más crítica tras confirmarse su ubicación y arresto en Caracas.

La solicitud formal de extradición ya recorre los canales institucionales entre México y Venezuela, activando los protocolos del tratado bilateral vigente para asegurar que la acusada sea trasladada bajo estricta vigilancia policial.

Esta ruta legal busca garantizar que la presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores no evada la acción de la ley aprovechando las fronteras internacionales.

Estado actual del proceso de extradición

Tras su arresto en Caracas, Erika María “N” permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas mientras se desahogan los procedimientos requeridos. La Fiscalía de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de la República, ya formalizó la solicitud de extradición.

La petición debe ser revisada y validada por los tribunales venezolanos, quienes analizarán la documentación y los cargos.

¿Cuánto podría durar el proceso?

El tratado de extradición entre México y Venezuela, firmado en 1998, obliga a la entrega mutua de personas requeridas por la justicia, salvo excepciones muy específicas. Durante este periodo, Erika María “N” no podrá salir de Venezuela ni ser liberada, salvo por resolución judicial extraordinaria.

Este proceso puede durar desde algunas semanas hasta varios meses, dependiendo de la agilidad del sistema judicial venezolano y de los recursos legales interpuestos por la defensa.

Factores que definen los tiempos de entrega

El tiempo que tome concretar la extradición de Erika María “N” depende de diferentes variables institucionales y legales. Las autoridades venezolanas deben analizar la solicitud mexicana y asegurarse de que el delito imputado también sea perseguible en su país.

La defensa de la acusada tiene derecho a presentar recursos legales, lo que podría retrasar su entrega. Además, la carga de trabajo en los tribunales y los trámites diplomáticos también pueden extender los tiempos.

Sólo tras cumplirse todos estos requisitos legales se autorizará el traslado de Erika María “N”. Hasta ese momento, la acusada permanecerá bajo resguardo en territorio venezolano, sin una fecha específica para su extradición.

El panorama legal a su llegada a México

Una vez que se concrete la extradición, el proceso penal contra Erika María “N” se desarrollará en territorio mexicano. A partir de su llegada, la justicia mexicana tomará el control total del proceso legal. Será presentada ante un juez, quien determinará su situación jurídica y resolverá sobre su vinculación a proceso.

En México enfrentar cargos por feminicidio, puede ser castigado con hasta 70 años de prisión. De esta manera, el desenlace judicial dependerá de las pruebas presentadas y del desarrollo del juicio.

Antecedentes de mujeres entregadas a la justicia

Existen otros casos que ilustran cómo operan estos mecanismos. Un ejemplo es el de Rosario Porto en España, quien fue procesada por el asesinato de su hija Asunta. Aunque no fue una extradición transcontinental, su caso mostró cómo la justicia procesa a mujeres en entornos familiares violentos.

Otro caso notable fue el de Brenda Delgado, quien huyó a México tras ser acusada de orquestar el asesinato de una dentista en EEUU. Tras su captura en territorio mexicano, fue extraditada a Texas para enfrentar un juicio por asesinato en primer grado.

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