Padre sorprendió a un hombre cuando abusaba de su hija: el agresor entró a su apartamento durante la noche

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Un hombre de origen hispano resultó detenido como presunto responsable por el abuso sexual contra una niña de 12 años de edad.

El acusado quedó identificado como José Ramos, quien habría irrumpido en el apartamento de la víctima, en El Bronx (Nueva York).

Según las autoridades, Ramos agredió a la menor dentro de su vivienda en el barrio Morris Heights, alrededor de las 10:30 de la noche del pasado domingo 26 de abril.

Padre sorprendió al agresor cuando atacaba a su hija

El hombre de 34 años y su víctima no tienen ningún parentesco, de acuerdo con una fuente policial.

El padre de la niña detuvo la agresión al llegar a casa; sujetó a Ramos y llamó al 911, añadió la fuente.

No quedó claro cómo Ramos, quien reside a unas cuatro cuadras de distancia, terminó dentro del apartamento de la víctima, reseñó Daily News.

La menor fue trasladada hasta un hospital de la zona para ser evaluada, indicó la policía.

Imputan al delincuente por agresión sexual contra una niña

Las autoridades imputaron a Ramos por los cargos de violación y de poner en peligro el bienestar de un menor.

Para combatir este tipode delitos, en 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para lidiar con la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil, reseñó El Diario NY.

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

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