Detenido muere tras recibir un disparo en centro policial: Cicpc investigan el hecho

Un privado de libertad falleció durante la noche de este jueves en el Hospital Doctor Raúl Leoni de San Félix, tras recibir un disparo en la región abdominal dentro del Centro Preventivo de Resguardo y Garantías de Aprehendidos de Guaiparo, en el estado Bolívar.

Según lo reportado por Nueva Prensa de Guayana, la víctima quedó identificada como Junior Rafael Velásquez Herrera, de 23 años de edad.

El hecho se registró durante la guardia nocturna, cuando los funcionarios de custodia escucharon una detonación proveniente del área de celdas.

De acuerdo con el medio local, al ingresar al sector de confinamiento, los uniformados hallaron a Velásquez Herrera herido en el suelo, por lo que procedieron a trasladarlo de emergencia al recinto hospitalario, donde se certificó su deceso minutos después de su ingreso.

Velásquez Herrera permanecía recluso en la sede policial desde el 25 de febrero de 2023, a la orden del Tribunal Segundo de Juicio del estado Bolívar por el delito de abuso sexual.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y del Ministerio Público (MP) iniciaron las averiguaciones correspondientes para determinar cómo ingresó el arma de fuego al centro de detención y esclarecer las circunstancias del hecho.

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