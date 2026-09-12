Tres fallecidos y dos heridos en colisiones de motos en Caracas durante las últimas horas

Las arterias viales de la capital registraron una serie de accidentes de tránsito con motos involucradas en las últimas horas.

El saldo de los siniestros atendidos por los cuerpos de rescate en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro y la vía Petare-Guarenas asciende a tres personas fallecidas y al menos dos heridos de gravedad.

El hecho más reciente ocurrió en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, a la altura del Distribuidor La Yaguara en sentido Centro.

Una joven de 25 años de edad perdió la vida tras perder el control de su moto y caer al pavimento.

Su acompañante, un hombre de 24 años, sufrió politraumatismos generalizados y fue trasladado por los Bomberos de Caracas hacia el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño.

Siniestros en la Cacique Guaicapuro y Petare-Guarenas

En otro tramo de la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, a la altura de Makro y en sentido Caricuao-centro, se produjo un choque que dejó a una persona fallecida en el sitio y a otra en delicado estado de salud, reportó en sus redes sociales Alberto Prato, comisario jefe de la Policía de Chacao.

De igual forma, al inicio de la autopista Petare-Guarenas en sentido centro, frente a Terrazas del Ávila, las autoridades reportaron el deceso de un conductor de moto tras colisionar en la bifurcación hacia la Cota Mil.

A esta serie de sucesos se sumó un accidente en la avenida Venezuela, pasando el centro comercial El Recreo, donde otro motorizado resultó herido tras impactar en la vía pública.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube