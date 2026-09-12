Fatal choque de lancha deja varias víctimas: hallan 131 envases de alcohol a bordo

Autoridades de Nueva Jersey presentaron nuevas evidencias contra un ciudadano acusado por un fatal accidente en la bahía de esa ciudad.

Tras el fuerte choque de una lancha, conducida por Kevin Wells, presuntamente en estado de ebriedad, se hallaron más de 130 latas y botellas de alcohol a bordo.

El incidente ocurrido el pasado mes de julio, causó la muerte de un pasajero y dejó heridos a otros tres.

Hallan 130 envases de alcohol dentro de la lancha

Wells, de 40 años de edad, quedó detenido y acusado de homicidio imprudente con embarcación y dos cargos de agresión con embarcación mientras estaba ebrio o se negó a someterse a una prueba de alcoholemia.

El hombre chocó su barco Boston Whaler contra una boya de señalización en la bahía de Barnegat. Wells había bebido alcohol “durante todo el día” y tenía los ojos llorosos y rojos cuando la policía se le acercó después del trágico accidente.

Los detectives de la policía estatal descubrieron 131 envases de alcohol a bordo del barco, algunos abiertos y otros sin abrir en una nevera portátil, después de verificar la embarcación.

Wells admitió haber bebido alcohol en medio del paseo en barco; tenía un nivel de alcohol en sangre del 0,12%, explicó el medio local Asbury Park Press.

El límite legal de alcohol en sangre para la conducción de vehículos a motor en el estado de Nueva Jersey es del 0,08%.

Tragedia en bahía de Nueva Jersey

De acuerdo con la declaración jurada, Wells tomó cuatro bebidas alcohólicas mientras estaba en un restaurante, antes de tomar el control del barco, reseñó New York Post.

Posteriormente, chocó contra la boya de señalización cerca de los puentes de la Ruta 37 de Tunney-Mathis, a las 10:40 de la noche.

El acusado llevó rápidamente la embarcación a una residencia cercana en Toms River y las víctimas fueron trasladadas hasta hospitales locales para recibir atención médica. Uno de los pasajeros murió poco después.

Asimismo, Wells fue detenido luego de que no superara algunas pruebas de sobriedad en el sitio. Los funcionarios recibieron los resultados del análisis de sangre del hombre el 25 de agosto y lo acusaron tres días después.

Wells compareció ante el Tribunal Superior del Condado de Ocean, donde un juez ordenó su libertad.

La Fiscalía del Condado de Ocean, indicó que las condiciones para la liberación estipulaban que el acusado no debía operar ninguna embarcación, consumir alcohol ni contactar a las víctimas.

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