Dos venezolanos en prisión preventiva por violento robo a adultos mayores: así planificaron el crimen

Dos ciudadanos venezolanos quedaron en prisión preventiva, como presuntos responsables por el secuestro y robo contra una pareja de adultos mayores.

Las investigaciones permitieron conocer que uno de los dos imputados por el hecho ocurrido en Quillón, en la región de Ñuble, Chile, habría trabajado para las víctimas.

El crimen se perpetró a finales de agosto, cuando los delincuentes ingresaron al domicilio de los afectados, para luego agredir y maniatar a los ancianos.

Venezolanos planificaron cuidadosamente el asalto

Posteriormente, cuando no encontraron dinero en la casa, trasladaron por separado a las víctimas hasta Concepción, en la región del Bío Bío, para que retiraran dinero desde un banco. Sin embargo, el hombre logró alertar a la policía.

Los ciudadanos venezolanos de 24 y 26 años quedaron en prisión preventiva y, según indicó su abogado, Juan Fernando Silva, decidieron colaborar con la investigación.

Posteriormente, se conoció que uno de ellos habría trabajado con el matrimonio y, con base en la información que conocía, planificó el robo.

Uno de los acusados fue empleado de las víctimas

El abogado Juan Fernando Silva informó que “conocían a las víctimas, principalmente a una de las víctimas; uno de los imputados trabajaba o había realizado trabajos para una de las víctimas durante varios meses, que es el dueño de casa a quien conocían”.

Expuso que ambos le manifestaron “su total arrepentimiento con este plan, con esta ideación de robo que finalmente se frustró en todas sus partes”.

Los acusados colaboran con la investigación como medida para atenuar la responsabilidad y rebajar la eventual pena, detalló la defensa.

El abogado Silva sostuvo la comisión de un solo delito, que es el robo con violencia agravado, y descartó el secuestro. “Están llanos a colaborar en todo lo que la investigación requiera. Hay aspectos que evidentemente uno dentro de la estrategia de defensa analiza, como es si concurren o no algunas agravantes”, afirmó.

El informe social claramente será usado para pedir revisar la prisión preventiva que ya cumplen los acusados y que fue decretada por petición del Ministerio Público al Juzgado de Garantía de Bulnes.

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