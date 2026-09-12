Fingieron salvarlo tras darle una letal paliza: caen dos hermanos por el asesinato de Eladio Oviedo

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó a través de sus redes sociales que se esclareció el homicidio de un hombre de 35 años.

De acuerdo con el director del Cicpc, Douglas Rico, la víctima fue identificada como Eladio José Oviedo Linarez, quien residía en el estado Yaracuy.

El hombre fue hallado sin vida en la carretera Yumare - Tucacas, en la parroquia Yumare del municipio Manuel Monges, tras sufrir un ataque físico a manos de dos hombres, quienes fueron capturados por los agentes de la Delegación Municipal San Felipe.

Homicidio de Eladio Oviedo en Yaracuy

Los detenidos por el homicidio de Eladio Oviedo son los hermanos José Antonio Lugo Cordero, de 35 años, y Alvis Manuel Lugo Cordero, de 32 años. El primero de ellos presenta antecedentes policiales por violencia física.

Detalles de la detención de los hermanos Lugo Cordero por el Cicpc

Los agresores siguieron a la víctima mientras consumía bebidas alcohólicas. Cuando el hombre decidió retirarse del sitio, los hermanos Lugo lo interceptaron con la intención de continuar la reunión. Ante la negativa de la víctima, los atacantes le propinaron una golpiza que le causó heridas graves.

Luego del ataque, los hermanos trasladaron a la víctima al ambulatorio de la zona para simular un auxilio médico. El hombre falleció en el centro de salud a causa de las lesiones.

Las autoridades del Cicpc detuvieron a los culpables y los pusieron a la orden del Ministerio Público.

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