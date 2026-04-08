Detenido pastor evangélico: intentó incendiar una iglesia católica en Falcón

Suscríbete a nuestros canales

En el municipio Dabajuro, estado Falcón, las autoridades detuvieron a Carlos Eduardo Brown Colina, líder de la iglesia evangélica “El Rey Viene”, tras ser señalado por su presunta participación en hechos de vandalismo ocurridos en el Templo San Antonio de Padua.

El procedimiento fue ejecutado por funcionarios del CICPC, quienes iniciaron las investigaciones luego de registrarse graves daños dentro del recinto religioso.

De acuerdo con las primeras pesquisas, el incidente incluyó acciones de fuerte impacto contra la infraestructura del templo.

Entre los daños reportados se encuentra un intento de incendio en el altar principal, además de la destrucción de equipos vinculados a la emisora parroquial Juan XXIII. Estos hechos provocaron preocupación entre los feligreses y habitantes de la zona.

El ataque también habría alcanzado piezas de gran valor simbólico para la comunidad católica local. Las autoridades reportaron daños en importantes imágenes y vitrales del templo, entre ellos:

Imagen de San José Gregorio Hernández

Vitral de la Virgen de Coromoto

Elementos ornamentales del santuario

Equipos de transmisión de la emisora parroquial

Video en redes sociales y versiones del caso

Luego de la detención del presunto responsable, comenzó a circular en redes sociales un video en el que Brown expone supuestas razones relacionadas con el ataque.

El CICPC no descarta que el detenido pueda presentar alteraciones en su estado mental, por lo que se han solicitado evaluaciones psicológicas y psiquiátricas forenses. Estas pruebas buscan aportar elementos adicionales que permitan entender el contexto del hecho y establecer responsabilidades de manera objetiva dentro del proceso judicial.

El suceso ha generado consternación entre los habitantes de Dabajuro, quienes expresan rechazo ante los daños ocasionados al templo.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTub