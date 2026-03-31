Detienen a un falso funcionario del Cicpc: detalles

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En un procedimiento realizado por la Delegación Municipal Acarigua, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron la captura de un ciudadano que se hacía pasar por miembro de la institución en el municipio Araure.

El detenido fue identificado como Wilmer Antonio Ladino Lujano, de 37 años de edad.

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, reveló que la aprehensión se llevó a cabo específicamente en la avenida Doctor Rafael Caldera.

Según las investigaciones de la Coordinación de Delitos Contra las Personas, Ladino Lujano portaba prendas de vestir y distintivos alusivos a la Policía Científica sin pertenecer a la misma.

Modus operandi y evidencias

De acuerdo al reporte oficial, el detenido utilizaba la indumentaria con el objetivo de obtener beneficios ilícitos, afectando la credibilidad y la imagen del organismo de seguridad.

Al momento de la detención, las comisiones lograron recuperar un vehículo tipo moto, usado como medio de comisión; quedando a la orden del Ministerio Público.

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