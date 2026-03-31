Intriga por asesinato de una adolescente en su vivienda: ofrecen recompensa por información sobre el homicida

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Una joven de 16 años de edad murió tras recibir un disparo, cuando estaba dentro de su vivienda. Autoridades investigan los hechos para conocer qué sucedió.

La víctima quedó identificada como Lilly Bova, quien falleció dentro de su vivienda en una zona de Glenview, Illinois.

El crimen se registró cerca de las 11:00 de la mañana del pasado sábado, en un apartamento de Salem Walk. Según la policía, los funcionarios encontraron a la menor de edad con una herida de bala.

Asesinaron a la adolescente dentro de su vivienda

Los agentes intentaron reanimarla y la trasladaron a un hospital local: sin embargo, fue declarada muerta.

Hasta el momento, no se han realizado arrestos, pero las autoridades confirmaron que buscan a una persona de interés. También indicaron que se trata de un incidente aislado y que no representa un riesgo para el público en general.

Este lunes, estudiantes de la preparatoria Glenbrook South regresaron a clases tras las vacaciones de primavera. La escuela ofreció servicios de consejería y apoyo emocional para estudiantes y personal.

Familiares recuerdan a Lilly como una joven positiva y llena de vida. “Ella hacía las cosas sin que se lo pidieran. Sin importar lo que la vida le deparara, siempre mantenía una actitud positiva. Y eso es algo que me impactó muchísimo”, dijo Gabriella Cruz, prima de la víctima.

Ofrecen recompensa por información sobre el homicida

Cruz destacó que Lilly cursaba el segundo año de preparatoria y tenía un futuro prometedor, reseñó Telemundo.

“Lilly tenía solo 16 años. Ni siquiera llegó a asistir a su baile de graduación. A pesar de todo, siempre tenía una energía increíble. Nunca la veías triste”, dijo.

En un comunicado, la directora de la escuela, Barbara Georges, describió a la estudiante como una joven bondadosa. “Aunque Lilly era de espíritu tranquilo, sus maestros y quienes mejor la conocían decían que amaba profundamente y que era brillante, positiva y madura para su edad. Se extrañará profundamente su naturaleza bondadosa y optimista”, indicó.

Por su parte, la organización Youth Peace & Justice Foundation, también conocida como la fundación “Uvalde para niños”, ofrece una recompensa de hasta 5.000 dólares por información que ayude a identificar al responsable.

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