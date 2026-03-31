Lo mataron cuando caminaba cerca de su residencia: detalles sobre el homicidio de un hombre venezolano

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Un hombre venezolano murió en medio de un violento ataque que se registró en una toma ilegal de la localidad de Coronel, en Chile.

La Policía de Investigaciones de Chile inició las averiguaciones correspondientes para esclarecer el crimen, en la región del Bío Bío.

La víctima, de acuerdo con los reportes preliminares, es un hombre venezolano de 25 años de edad, quien recibió múltiples disparos por parte de un desconocido, en la toma Los Pirquenes, en Cerro Obligado.

Un hombre desconocido le disparó al venezolano

Personal de la policía (Carabineros) se movilizó hasta la intersección de las calles Las Mercedes con Juan Apóstol, donde se constató que la víctima tenía dos impactos de bala.

El comandante de la Cuarta Comisaría de Coronel, Claudio Jiménez, detalló que el fallecido “presentaba dos impactos balísticos, uno a la altura del abdomen y uno en la pelvis. Preliminarmente, los hechos se habrían dado en el sector cerro Obligado, específicamente al interior de una toma. El hecho en sí está siendo investigado, no existen mayores antecedentes; como le señalo, la víctima en este caso no se encuentra aún identificada”, informó.

El Departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones trabaja para determinar la identidad de la víctima fatal, reseñó BioBioChile.

No pudieron salvar a la víctima

La muerte del venezolano se constató en el hospital San José, durante la noche del pasado miércoles. A pesar de que había sido estabilizado por el personal médico, falleció poco después debido a la gravedad de sus heridas.

Por su parte, el subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios de Concepción informó que “se ha podido establecer que la víctima, mientras deambulaba por las calles del cerro Obligado de esta comuna de Coronel, habría sido interceptada por un sujeto desconocido, quien premunido con un arma de fuego le disparó en varias ocasiones, causándole lesiones graves”.

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