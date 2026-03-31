¡En Video! Tiroteo en escuela de Argentina: adolescente abre fuego y mata a un compañero

Suscríbete a nuestros canales

Lo que debía ser una jornada normal de clases se transformó en una escena de terror cuando un adolescente de 15 años abrió fuego dentro de su colegio, dejando un saldo de un fallecido y varios heridos en un colegio en Santa Fe, Argentina.

La reconstrucción de los hechos, basada en testimonios de sobrevivientes y el informe oficial, revela un plan escalofriante:

El agresor ingresó al establecimiento ocultando una escopeta dentro de un estuche de guitarra.

Salió del baño y, tras gritar "¡Sorpresa!", comenzó a disparar de forma indiscriminada.

Testigos indican que inicialmente buscaba a un grupo de amigos, pero al no encontrarlos, empezó a disparar al azar.

Según algunos compañeros, al ser detenido se reía y decía que "quería matar a toda la escuela".

Un estudiante de apenas 13 años perdió la vida en el sitio tras recibir un impacto directo.

Otros dos jóvenes de 13 y 15 años resultaron lesionados. El más grave fue trasladado en "código rojo" a la ciudad de Rafaela con perdigones en el rostro y el cuello.

El tiroteo ocurrió cuando los alumnos esperaban para izar la bandera como cada día antes de iniciar las clases en el colegio en esa pequeña localidad de unos 16.000 habitantes.

El arma que usó el agresor "presuntamente es una escopeta", dijo al canal TN el secretario de gobierno de San Cristóbal, Ramiro Muñoz. Las clases fueron suspendidas y los alumnos enviados a sus hogares.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube