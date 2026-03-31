Realizaba motopiruetas en la vía: fatal accidente cobró la vida de un motorizado en la ARC

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Al menos un fallecido y dos vehículos incendiados fueron el resultado de un fatal accidente vial que se registró en la Autopista Regional del Centro (ARC) cerca de las 8:00 de la noche de este lunes.

De acuerdo con los reportes del suceso, el choque ocurrió cerca del kilómetro 100 en el canan con sentido Aragua-Valencia.

Realizaba motopiruetas en la ARC

El Noticiero Televen informó que accidente habría sido provocado por un motorizado, quien presuntamente realizaba arriesgadas piruetas en la vía. El mismo habría perdido el control de la moto y terminó por impactar contra la camioneta de pasajeros.

El conductor de la motocicleta quedó atrapado bajo la unidad de transporte público. El choque desencadenó un voraz incendio que consumió los dos vehículos.

El motorizado falleció tras quedar atrapado entre las llamas.

Por otra parte, El Periodiquito detalló que familiares identificaron al fallecido como Jhonandry José Pérez Escalona, de 20 años de edad, quien residía en el sector Tocuyito, urbanización Colina de Carrizales, estado Carabobo.

Identifican al motorizado fallecido

A pesar de que el fuego consumió sus documentos de identidad en el sitio, sus parientes confirmaron su identidad cuando el cuerpo era trasladado a la medicatura forense de Caña de Azúcar para las experticias de rigor.

Asimismo, el medio local aseguró que algunos pasajeros de la unidad Encava habrían resultado heridos como consecuencia del fuerte impacto entre la moto y el autobús.

Hasta el momento, las identidades y el estado de salud de estas personas no han sido confirmados por los centros asistenciales de la entidad.

En el lugar del siniestro se presentaron comisiones de los Bomberos de Aragua y Protección Civil para sofocar las llamas, junto a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes resguardaron la escena.

Expertos realizan inspecciones mecánicas y de frenado para descartar fallas en el pavimento o desperfectos técnicos previos en las unidades involucradas.

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