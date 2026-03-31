Toque de queda en Chicago: varios adolescentes detenidos tras disturbios violentos

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Autoridades del Departamento de Policía de Chicago (CPD) se pronunciaron ante los recientes disturbios que se registraron en la ciudad, relacionados con el toque de queda impuesto a menores de edad.

El pasado miércoles, una concentración masiva de adolescentes en el centro de Chicago derivó en escenas de caos, peleas y daños materiales, pocas horas antes de la entrada en vigor de un toque de queda impuesto por las autoridades para frenar este tipo de incidentes.

Los hechos se produjeron en la zona del Loop, donde cientos de jóvenes se congregaron y comenzaron a correr por las calles y enfrentarse entre sí. El comportamiento de los jóvenes generó una situación que responsables locales calificaron de “fuera de control”.

Disturbios relacionados con el toque de queda

Al respecto, el concejal Brian Hopkins aseguró que la situación se deterioró rápidamente antes de que se activara el toque de queda, cerca de las 10:00 de la noche. Una intervención policial permitió dispersar a la multitud en unos 40 minutos.

La policía de Chicago confirmó ocho detenciones de menores y la emisión de 24 multas por incumplimiento del toque de queda.

Siete de los detenidos, con edades comprendidas entre 13 y 16 años, están acusados de conducta temeraria, mientras que uno de ellos, de 15 años, tenía una orden de detención pendiente.

Otro menor, de 16 años, enfrenta a cargos más graves, entre ellos tres delitos de agresión agravada contra agentes, además de otros cargos menores.

Testigos y equipos de seguridad privada describieron una escena de violencia generalizada, con múltiples peleas en la vía pública, reseñó el Diario Alerta.

Más de 200 adolescentes participaron en los disturbios

El aumento de este tipo de concentraciones juveniles, conocidas en Estados Unidos como “teen takeovers”, ha generado preocupación por la seguridad pública y control del espacio urbano en Chicago.

Entre 200 y 300 jóvenes participaron en los disturbios, de acuerdo con los testigos.

Ante los reiterados altercados públicos, las autoridades del Departamento de Policía de Chicago (CPD) emitió un comunicado en el que llamó a padres y responsables a colaborar para mantener el orden.

Policía de Chicago solicita apoyo para mantener el orden

“Hemos detectado varias tendencias relacionadas con adolescentes en lugares públicos concurridos, incluido el centro de Chicago, que han provocado que algunos jóvenes resulten heridos, arrestados o detenidos por incumplimiento del toque de queda”, dicta la nota de la policía.

“Cuanto más informadas estemos a las familias sobre los posibles peligros relacionados con las reuniones sin supervisión, más seguros estaremos para nuestros jóvenes. Como hemos visto en reuniones multitudinarias anteriores con adolescentes y jóvenes, existe el riesgo de que estos eventos se descontrolen y, en algunos casos, se tornen violentos” advirtieron las autoridades.

Por lo tanto, el CPD solicitó la colaboración de padres y responsables para fomentar la seguridad y la responsabilidad entre los jóvenes.

La policía local recordó que:

Las leyes de toque de queda en toda la ciudad se aplican estrictamente en todos los espacios públicos, como parques, plazas y distritos comerciales.

Se espera que todos los visitantes del centro de la ciudad respeten la propiedad pública y privada.

Es necesario respetar las normas de seguridad vial y para peatones para prevenir incidentes en zonas de mucho tráfico.

El toque de queda en la ciudad de Chicago se aplica de la siguiente manera:

10:00 p.m para menores de 12 años o más.

8:30 p. m. para menores de 12 años, excepto los viernes y sábados, cuando el toque de queda es a las 9:00 p. m.

El área de Millennium Park tiene una política de admisión específica: ninguna persona menor de 18 años puede acceder sin un adulto responsable (mayor de 21 años) después de las 6:00 de la tarde, de jueves a domingo.

En todos los casos, el toque de queda se mantiene vigente hasta las 6:00 de la mañana del día siguiente.

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