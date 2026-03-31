Troncal 10: colisión de autobús de pasajeros deja saldo trágico este 31 de marzo

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Un trágico accidente de tránsito registrado cerca del mediodía de este martes, 31 de marzo, tiñó de luto la Troncal 10 del estado Bolívar.

El siniestro, que involucró a un autobús de pasajeros, un camión y una camioneta, dejó un saldo preliminar de al menos dos personas fallecidas y un número aún no determinado de heridos.

Siniestro en la curva "La Morrona"

De acuerdo con reportes de las autoridades y testigos en el sitio, la colisión múltiple ocurrió a pocos metros del sector Santa María, específicamente en la zona conocida como la curva "La Morrona", perteneciente al municipio Piar.

Según reporte en redes sociales, uno de los vehículos afectados pertenece a la línea "Expresos San Cristóbal", la cual cubría la ruta hacia las poblaciones del sur de la entidad.

El fuerte impacto también alcanzó a un camión de carga y a una camioneta particular.

Hasta el momento, las identidades de las víctimas fatales y de los heridos no han sido reveladas de forma oficial.

Equipos de rescate y funcionarios de Tránsito Terrestre se encuentran en el lugar realizando las labores de extracción y traslado de los lesionados a centros asistenciales cercanos.

Las causas que originaron el choque están bajo investigación, aunque no se descarta el exceso de velocidad o fallas mecánicas en una de las unidades.

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