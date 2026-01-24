Detienen a un hombre por arrollar a una persona en Falcón: riña callejera fue la causa

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este viernes la detención de un hombre por arrollar a una persona en el estado Falcón.

A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público, el fiscal Saab brindó detalles sobre la detención del sujeto y el caso.

Riña callejera en Falcón

De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal Saab, se trata de un hombre identificado como Edwin Osorio, quien fue detenido por las autoridades para ser imputado.

En este sentido, resalta que Osorio será imputado por el delito de homicidio intencional en grado de frustración.

Asimismo, señala que Osorio es señalado como el responsable de arrollar a una persona de forma intencional tras discutir en la calle.

