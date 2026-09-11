Detienen a una mujer por encadenar a su hijo de 7 años en Trujillo: esto dicen las autoridades

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal Sabana de Mendoza, aprehendieron a Eglexy Yohana Delgado Rodríguez (26) por incurrir en trato cruel contra su hijo de 7 años de edad en el estado Trujillo.

El procedimiento policial se llevó a cabo en la calle 2 del sector José Gregorio Hernández, en el municipio Sucre de la entidad andina. Las investigaciones determinaron que la mujer mantenía encadenado al niño de forma reiterada en el interior de su vivienda para evitar que saliera del inmueble, alegando el rechazo al comportamiento del menor.

La ciudadana fue puesta a la orden del Ministerio Público para el inicio de las diligencias judiciales y la garantía de protección integral del menor.