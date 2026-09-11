Hombre trató de lanzar a su pareja desde un tercer piso: autoridades logran rescate de la joven

Un hombre de 32 años de edad resultó detenido tras protagonizar un episodio de violencia contra su pareja, en en el Complejo Habitacional Simón Bolívar, ubicado en el municipio Páez, estado Portuguesa.

La intervención de comisiones de la Policía del estado Portuguesa permitió evitar una tragedia. De acuerdo con los reportes, una joven de 27 años fue víctima de una agresión y estuvo a pocos instantes de ser arrojada al vacío desde el tercer piso de la Torre E en la zona 11.

Trató de lanzar a su pareja desde un tercer piso

El caso fue difundido masivamente en las redes sociales, y requirió la movilización de los funcionarios del organismo policial hasta el lugar de los hechos.

Una vez en el lugar, los funcionarios mediaron con el agresor, identificado como Yorguin R. Durán D., de 32 años, para evitar que cometiera un crimen fatal, detalló el informe oficial del cuerpo de policía de la entidad llanera.

Autoridades recataron a la víctima y detuvieron al agresor

Tras dialogar con el ciudadano, los funcionarios lograron persuadirlo para que desistiera de su violenta acción y liberara sana y salva a la víctima, reseñó La Calle.

Inmediatamente después del rescate, se concretó la aprehensión del individuo, quien quedó a las órdenes de la fiscalía del Ministerio Público para responder judicialmente por la presunta comisión del delito de "feminicidio" en grado de frustración.

Se desconocen los motivos que llevaron al acusado a cometer las acciones violentas contra la joven.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube