Emergencia en el Km 02 de Coche: activan perímetro de seguridad por fisura en tubería principal de gas

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Una situación de emergencia es atendida de manera inmediata en el Sector Bolivariano (parte alta), ubicado en el Km 02 de la parroquia Coche, tras detectarse una fisura en la tubería principal de gas que surte a la zona.

La información la dio a conocer el comandante del organismo, Pablo Palacios, en su cuenta de Instagram, precisando que esta acción la realizan como medida de seguridad y resguardo para la comunidad, las autoridades han establecido un perímetro preventivo que abarca aproximadamente 600 viviendas aledañas.

Detalló que el operativo cuenta con la supervisión directa de Juan Carlos González, Director General Nacional de Bomberos, quien coordina las maniobras de control junto al General Jorge Galindo, Jefe del área de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Caracas.

En el lugar se encuentran trabajando de forma articulada diversos organismos del Estado para solventar la falla:

Equipos especializados de PDVSA Gas.

Funcionarios de la Policía de Caracas.

Comisiones del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB).

Recomendaciones a la comunidad

Las autoridades han exhortado a los vecinos de los sectores cercanos a mantener la calma mientras se ejecutan las labores técnicas.

Se han emitido las siguientes indicaciones de seguridad de cumplimiento obligatorio:

Evitar el uso de fuentes de ignición o llamas abiertas en las cercanías del perímetro.

Seguir estrictamente las instrucciones de los cuerpos de seguridad desplegados en el área.

Actualmente, el personal técnico se mantiene ejecutando las maniobras necesarias para garantizar la seguridad de todas las familias del sector y restablecer la normalidad en el servicio.