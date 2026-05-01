Seis víctimas denunciaron: así operaba el estafador del cemento capturado por el Cicpc

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Funcionarios de la Delegación Municipal Coro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a José Gregorio Rosillo Jiménez, señalado por cometer estafas continuadas en el estado Falcón.

Según se pudo conocer, la aprehensión se registró el pasado 21 de abril.

El modus operandi

De acuerdo con las investigaciones y detalles que reveló Douglas Rico, director del Cicpc, Rosillo Jiménez captaba a sus víctimas ofreciendo cemento a precios competitivos bajo la modalidad de pago anticipado.

Una vez que recibía el dinero, entregaba comprobantes y guías de retiro falsas de una empresa del sector y, posteriormente, cortaba toda comunicación con los compradores, quienes nunca recibían el producto ni el reembolso de su inversión.

De manera extraoficial se conoció que hasta el momento, las autoridades lograron identificar al menos seis víctimas directas del fraude.

Durante la aprehensión, se incautó un teléfono celular y diversos documentos que vinculan al detenido con las transacciones fraudulentas.

El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público, ente que se encargará de las actuaciones legales correspondientes para determinar la responsabilidad penal del aprehendido.

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