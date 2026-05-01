Venezolano José Medina a juicio por asesinato y otros 18 delitos en Illinois

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En la últimas horas y en una audiencia preliminar, en el Tribunal Penal Leighton de Chicago, José Medina, un venezolano de 26 años, se declaró inocente de la muerte de la estudiante de la Universidad Loyola, Sheridan Gorman.

El caso ha generado una fuerte atención internacional debido al estatus migratorio del acusado y el contexto de las políticas de "ciudad santuario" en Estados Unidos (EEUU).

Los detalles del juicio

Medina compareció ante el juez Alfredo Maldonado vistiendo el uniforme caqui de la cárcel del Condado de Cook, caminando con dificultad y apoyado en un bastón.

El joven enfrenta 19 cargos criminales, incluyendo asesinato en primer grado. Debido a la barrera del idioma, fue asistido por un intérprete para dirigirse al tribunal en español.

El crimen que enlutó a la Universidad Loyola

La víctima, de apenas 18 años, fue asesinada de un disparo la madrugada del pasado 19 de marzo mientras caminaba con amigos por una playa de Rogers Park.

Según la fiscalía, Medina presuntamente se escondía entre unos arbustos antes de abrir fuego contra el grupo de estudiantes.

Polémica sobre su llegada a Chicago

El historial migratorio de Medina se encuentra en el centro del debate político.

Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indica que quedó detenido en mayo de 2023 en la frontera y puesto en libertad condicional bajo la administración de Joe Biden.

Sin embargo, la defensa pública, Julie Koehler, asegura que Medina solicitó ser devuelto a Colombia tras entregarse en Texas, pero que las autoridades lo subieron a un autobús y lo enviaron a Chicago.

Medios locales reportaron que al finalizar la audiencia, los padres de Sheridan hablaron por primera vez con la prensa.

Thomas Gorman, padre de la joven, pidió que la tragedia de su hija no sea utilizada con fines políticos. "No nos interesan los eslóganes ni las manipulaciones partidistas. Solo queremos asegurarnos de que esto no le suceda a otra familia", sentenció.

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