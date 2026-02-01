Engañaron y asfixiaron a un joven de 15 años: Cicpc captura a los homicidas y revela el móvil del crimen

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detuvieron a dos hombres responsables del asesinato de Carlos Adrián Milano Sandoval, un joven de apenas 15 años de edad.

Tras una serie de investigaciones de campo y análisis científicos, los agentes lograron dar con el paradero de los culpables en el estado Carabobo, informó Douglas Rico, director del Cicpc.

El operativo de captura se llevó a cabo en el sector Los Garcías, ubicado en la parroquia Tacarigua. El equipo de la Delegación Municipal Carlos Arvelo fue el encargado de ejecutar el procedimiento que permitió poner fin a la fuga de los implicados.

Identificación de los detenidos y el motivo

Los capturados fueron identificados como Frederick Wladimir Peñaloza Quintero, de 18 años, y Engelbert Alexander Rodríguez Rodríguez, de 50 años.

Según las entrevistas realizadas por la policía, el crimen se originó por una venganza. Se confirmó que ambos hombres tenían problemas personales con el adolescente y ya lo habían amenazado de muerte en ocasiones anteriores.

Detalles del crimen

El suceso tuvo lugar el pasado 24 de enero. Los agresores interceptaron al joven y, con engaños, lo convencieron de ir hasta la calle Los Mangos del sector Los Garcías. En ese lugar, lo sometieron y utilizaron una sábana para asfixiarlo hasta que quedó inconsciente.

Para asegurar su muerte, los atacantes obstruyeron sus vías respiratorias con tierra, provocándole el fallecimiento inmediato en el sitio. Una vez cometido el acto, los sujetos escaparon de la zona.

Proceso judicial

Peñaloza y Rodríguez fueron localizados y arrestados. Actualmente, el caso se encuentra en manos de la Fiscalía 22° del Ministerio Público en Carabobo, organismo que dirigirá el proceso legal contra los dos señalados.

