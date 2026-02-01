Balacera en el Carnaval de Luisiana deja 6 heridos y un niño en estado crítico: capturan a 3 sospechosos

Suscríbete a nuestros canales

Una jornada de festejos en la parroquia de East Feliciana terminó en un hecho violento este sábado, cuando se registraron múltiples disparos frente a los asistentes al desfile de Carnaval llamado Mardi Gras.

Aunque el día principal (el "Martes de Carnaval") es el 10 de febrero de 2026, las celebraciones y los desfiles grandes en lugares como Luisiana y Alabama empiezan semanas antes.

El incidente, ocurrido en pleno centro de la celebración, provocó el despliegue inmediato de los cuerpos de seguridad y servicios de emergencia para atender a los heridos en el sitio.

El tiroteo estalló de forma repentina durante el evento "Mardi Gras in the Country", obligando a la cancelación inmediata de todas las actividades festivas programadas para la noche del día de hoy.

La zona permanece bloqueada por tropas estatales mientras se analizan videos de seguridad y testimonios para localizar un vehículo vinculado a la escena.

Estado de las víctimas y atención médica

La policía cree que todas las personas heridas eran espectadores inocentes que simplemente disfrutaban del desfile. No hay indicios de que alguna de las víctimas fuera el "objetivo" directo del ataque.

El reporte de las autoridades locales indica que, entre los seis afectados, un niño y un adulto permanecen en estado crítico bajo vigilancia médica intensiva. Las otras cuatro personas involucradas presentan heridas de distinta gravedad, pero se encuentran estables.

Los servicios de salud de Clinton, coordinaron el traslado de los pacientes más graves hacia centros hospitalarios especializados fuera de la parroquia. Los nombres de las víctimas no han sido revelados oficialmente para proteger su privacidad mientras continúan las investigaciones.

Jeffery Travis, Alguacil de East Feliciana, declaró:

"Creemos que todas las personas que resultaron heridas eran transeúntes inocentes. No tenemos ninguna razón para creer que alguna de las víctimas fuera el objetivo. Tuvimos que cerrar el desfile de inmediato. Nuestra principal preocupación en este momento son las víctimas y sus familias, y asegurarnos de que la comunidad esté a salvo".

Detenciones y curso de la investigación

Aunque hay una persona detenida, las autoridades aún no han confirmado el motivo exacto. La policía estatal de Luisiana (LSP) ha tomado el control del caso para determinar si se trató de una disputa aislada que escaló o si hubo otra intención detrás.

La policía confirmó la captura de un sospechoso que ya se encuentra bajo custodia para los interrogatorios correspondientes. Actualmente, las unidades de patrullaje buscan un vehículo vinculado con el suceso, el cual fue visto huyendo de la escena tras las detonaciones.

La zona donde ocurrió el tiroteo en Luisiana fue acordonada para la recolección de evidencias mientras se mantienen las investigaciones sobre el motivo del ataque.

