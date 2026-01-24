Esclarecen homicidio de septuagenario en Falcón tras avance clave en la investigación

Suscríbete a nuestros canales

El homicidio de un septuagenario ocurrido en el estado Falcón fue esclarecido luego de un amplio proceso de investigación ejecutado por organismos de seguridad.

El hecho, que causó conmoción en la comunidad de San José, en Coro, permitió identificar a los responsables tras varios días de trabajo técnico y de campo. Las autoridades destacaron la colaboración de testigos y la recolección de evidencias clave, según la información ofrecida por Douglas Rico, Director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas CICPC.

La víctima fue identificada como William Antonio Sibada Piña, de 70 años de edad, quien residía en la zona donde ocurrió la agresión. El ataque se produjo dentro de su vivienda, un elemento que incrementó la gravedad del suceso.

Según los reportes, el adulto mayor no tenía relación directa con el conflicto que originó la violencia. Las investigaciones determinaron que el crimen estuvo vinculado a una deuda económica de $20 atribuida al hijo de la víctima.

Al no localizar a la persona buscada, los agresores reaccionaron de forma violenta contra el septuagenario. Entre los implicados figuran tres adultos y un adolescente, quienes habrían participado de manera directa en la agresión. De acuerdo con la información oficial, uno de los señalados aún permanece requerido por los cuerpos de seguridad.

