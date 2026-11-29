Un operativo ejecutado por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a la División de Investigación Penal Base Oeste, permitió desmantelar un centro clandestino donde elaboraban y reenvasaban de forma artesanal supuestas soluciones médicas.

Según el reporte oficial, el procedimiento permitió la incautación de más de 32 mil galones y la detención de nueve personas en flagrancia.

El operativo ocurrió durante un recorrido de vigilancia preventiva en la calle Vía La Baquera, sector Coco Frío de la parroquia Sucre, en el municipio Libertador, donde las autoridades contabilizaron cerca de 32.096 galones de sustancias junto con equipos empleados para su acondicionamiento irregular.

Producción irregular y destino del material

Las investigaciones iniciales indican que los detenidos operaban dentro de un galpón en el que mezclaban insumos químicos y envasaban, etiquetaban y empacaban de manera artesanal presuntos alcohol y yodo, sin contar con medidas de bioseguridad ni con los permisos sanitarios que exige el Ministerio para la Salud.

Según los reportes policiales preliminares, el lote fabricado en condiciones insalubres tenía como presunto destino la comercialización hacia centros hospitalarios y empresas privadas, lo que exponía a la población a riesgos sanitarios.

Los nueve aprehendidos y todo lo incautado pasaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones penales correspondientes.

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