Una comisión de la Policía Estadal se trasladó al Hospital Tipo I Rómulo Gallegos, en Elorza, estado Apure, tras atender una alerta ciudadana. En ese centro asistencial ingresó sin signos vitales un neonato masculino de aproximadamente 35 semanas de gestación.

De acuerdo con el reporte policial, el recién nacido llegó al recinto tras un presunto aborto y presentaba múltiples heridas traumáticas bajo averiguación.

Detalles de las lesiones y actuación judicial

El informe preliminar del cuerpo policial precisa una herida encima del ombligo con salida de órganos internos y sangrado en el ojo izquierdo.

Asimismo, lesiones debajo de la clavícula derecha de cerca de 1,3 centímetros y cuatro heridas profundas en la parte delantera del cuello y dos rasgaduras superficiales en la zona lumbar izquierda.

Luego del ingreso del neonato, acudió al hospital una adolescente de 17 años, señalada como progenitora y presunta autora del hecho ocurrido en la urbanización Francisco Farfán de la parroquia Elorza, municipio Rómulo Gallegos.

La adolescente quedó a la orden de la Fiscalía correspondiente del Ministerio Público en el estado Apure por presuntamente estar incursa en el delito de infanticidio, tipificado en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).

Las autoridades mantienen las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias del caso en la entidad llanera.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube