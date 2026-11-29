Una mujer de 34 años enfrenta un cargo de crueldad animal después de que la Policía de Hialeah la señalara por pegar billetes al pelaje de una cabra con una pistola de silicona caliente y soltarla en medio del tráfico.

El animal murió atropellado dos días después. Varios testigos grababan lo ocurrido con sus teléfonos celulares.

La acusada responde al nombre de Alianne De La Caridad Trista, quien publicó videos en Instagram que mostraban el maltrato al animal, así como la liberación de la cabra en una vía concurrida cerca de Westland Mall.

Pegó billetes al pelaje de una cabra y la liberó en una carretera

Según las autoridades, la mujer insultaba a la cabra y se reía mientras comentaba lo que hacía en sus publicaciones.

El caso tomó relevancia el pasado 30 de octubre, cuando varios testigos alertaron a las autoridades sobre los videos. Dos días después, agentes recibieron información sobre una cabra atropellada en Hialeah. El animal murió en el lugar y la Policía inició una investigación para identificar a la persona responsable de soltarlo en la carretera.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la reacción de las personas que presenciaron al animal cuando corría entre los vehículos. Según la Policía, varios conductores se detuvieron, sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar, pero nadie llamó al 911 para pedir ayuda.

Fijan cuantiosa fianza para la responsable

El teniente Eddie Rodríguez, portavoz del Departamento de Policía de Hialeah, cuestionó esta conducta y recordó que publicar videos en redes sociales no sustituye una llamada de emergencia, reseñó Miami Diario.

“Las redes sociales no envían agentes ni vehículos de emergencia. No salvan animales en peligro ni evitan accidentes en nuestras carreteras”, advirtió Rodríguez.

Una testigo declaró posteriormente que vio cómo una camioneta atropelló a la cabra. Sin embargo, la orden de arresto aclaró que los investigadores no encontraron, hasta el momento, ninguna conexión entre el conductor, el vehículo y la mujer acusada.

Los detectives indicaron que Trista borró su cuenta de Instagram después de que los videos circularan internacionalmente y varios medios informaran sobre el caso. No obstante, la policía solicitó una orden judicial para acceder al contenido de su cuenta y avanzar con la investigación.

Trista está acusada de crueldad animal agravada y permanece detenida con una fianza fijada en 10 mil dólares.

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