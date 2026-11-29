Tres funcionarios de la Policía de Investigaciones de Villa Alemana (Chile) resultaron detenidos en medio de una investigación por el secuestro y tortura de un hombre venezolano.

El hecho ocurrió en la región de Valparaíso. De acuerdo con la información del medio local 24 Horas, los detenidos son un comisario y dos subinspectores del equipo MT0.

Denuncian presunto secuestro de venezolano

Las investigaciones revelaron que tras la denuncia presentada por María José Mussett Otero, por el presunto secuestro de su pareja, Ronald José Zorrilla Coraspe, ambos son de nacionalidad venezolana.

De acuerdo con la denuncia, varios hombres interceptaron al venezolano y lo forzaron a subir a un vehículo.

La mujer presentó a modo de evidencia un audio que contenía gritos y se escuchaban golpes.

Investigan torturas por parte de los funcionarios

El caso tomó un giro drástico, luego de que se estableciera que el hombre no estaba secuestrado, sino bajo custodia policial por los delitos de microtráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego.

Ante eso, el fiscal Agustín Beroiza abrió una investigación por presuntas torturas y las diligencias quedaron a cargo del OS9 de Carabineros.

Los detectives permanecen detenidos a la espera de su control, que se realizaría este viernes en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

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