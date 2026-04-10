Hallazgo en el 23 de Enero: recuperan cadáver debajo del puente de Miraflores

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Una fuerte movilización de los cuerpos de rescate se registró en las últimas horas en la parroquia 23 de Enero, municipio Libertador de Caracas.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC) realizaron las labores de extracción y recuperación de un cadáver localizado en la parte baja del emblemático puente de Miraflores.

Detalles del hallazgo

A través de sus redes sociales, Pablo Antonio Palacios Salazar, comandante de los bomberos de Caracas, reveló los detalles.

De acuerdo con el reporte, el cadáver corresponde a un ciudadano de aproximadamente 56 años de edad, cuya identidad se verifica.

Según los informes preliminares de los funcionarios en el sitio, el hombre se encontraba presuntamente sin signos vitales desde hace al menos 48 horas antes de ser avistado por transeúntes de la zona.

Debido a la compleja topografía en la parte baja del puente, fue necesaria la intervención especializada de los efectivos bomberiles para la extracción.

Las maniobras se realizaron de forma articulada con oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes custodiaron el perímetro para facilitar las labores de recuperación en condiciones de seguridad.

Tras completar la extracción, el cadáver quedó bajo la responsabilidad del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

El personal forense realizó el traslado hacia la morgue de Bello Monte, donde se practicará la autopsia de ley para determinar con exactitud la causa del fallecimiento y confirmar si se trató de una muerte natural, un accidente o un hecho violento.

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