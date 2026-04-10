Investigan amenaza contra secundaria de Georgia: agentes policiales movilizan a los estudiantes

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Momentos de tensión se vivieron en la escuela secundaria de Perry, Georgia, tras recibir una llamada de alerta sobre una supuesta persona armada dentro de las instalaciones.

La situación obligó a las autoridades escolares a activar de inmediato el protocolo de emergencia conocido como "Código Rojo", manteniendo a los estudiantes y al personal bajo resguardo estricto.

El Departamento de Policía de Perry informó que, aunque el operativo continúa, la situación está bajo control y no se reportaron heridos ni incidentes violentos dentro del plantel.

Respuesta de las autoridades

De acuerdo con medios locales, el Jefe de Policía, Alan Everidge, aseguró de forma directa que no existe una amenaza activa en este momento. Sin embargo, patrullas de la policía permanecen en el lugar y acordonaron la zona para realizar una investigación exhaustiva.

Los agentes pidieron a los padres de familia y al público en general evitar acercarse al área escolar para permitir que el operativo avance sin interrupciones.

Mensaje a los padres

Ante la preocupación de las familias, el Dr. Art Billings envió un mensaje de calma, recalcando que los estudiantes están protegidos y seguros. Las autoridades escolares explicaron que la medida de cierre fue preventiva para descartar cualquier riesgo derivado de la amenaza telefónica recibida.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el origen de la llamada o la identidad del responsable.

La policía de Perry continúa trabajando en el sitio para esclarecer los hechos y garantizar que el entorno sea completamente seguro antes de retomar las actividades habituales. Se espera un comunicado oficial en las próximas horas con más información.

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