Hombres armados lo emboscaron: detalles sobre asesinato de funcionario de la PNB

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Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue asesinado por hombres armados, quienes lo abordaron en el sector Guamacho de la parroquia Mariara, municipio Diego Ibarra, estado Carabobo.

El funcionario fallecido quedó identificado como Carlos Cáceres, quien estaba adscrito a la división contra terrorismo en el estado Aragua. El hombre sufrió el violento ataque mientras se desplazaba por la zona.

Hombres armados tirotean a funcionario de la PNB

De acuerdo con los reportes oficiales, al menos dos hombres armados interceptaron a Cáceres y, sin mediar palabra, le dispararon de manera directa en repetidas ocasiones.

Tras el atentado, los delincuentes escaparon con rumbo desconocido y dejaron al funcionario sin vida en el lugar.

Cáceres era ampliamente conocido en la entidad por su trayectoria en la PNB y su trabajo como emprendedor, pues era el propietario de la empresa Muebles Salen, un establecimiento referente en el sector comercial de Mariara, reseñó El Regional del Zulia.

Investigan el móvil del violento crimen

Tras el crimen, diversos cuerpos de seguridad desplegaron un operativo en el municipio Diego Ibarra. Las labores incluyen el cierre de vías estratégicas, patrullajes intensivos y rastreos en zonas de difícil acceso para dar con el paradero de los responsables.

Las autoridades informaron que mantendrán el despliegue de seguridad activa de forma indefinida.

Los investigadores manejan varias hipótesis sobre el móvil del asesinato. Se desconoce si el crimen guarda relación con su labor en la unidad contra terrorismo o si está vinculado a su actividad en el ámbito empresarial.

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