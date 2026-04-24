Joven docente tras las rejas por posesión de pornografía infantil: así descubrieron el delito

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Un joven docente está acusado y enfrenta cargos enfrenta cargos federales de posesión de pornografía infantil.

De acuerdo con los informes del caso, el educador del Distrito Escolar Independiente del Noroeste (Northwest ISD), identificado como Kyle Lee Roy Francis, de 24 años de edad, fue acusado por un gran jurado federal de recibir y poseer el material ilícito.

Francis enfrenta cargos federales de posesión de pornografía infantil, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Docente renuncia a su puesto tras ser acusado

De ser declarado culpable, el docente podría enfrentar hasta 20 años de prisión federal. Francis renunció voluntariamente a su puesto en el distrito escolar, según el comunicado de las autoridades.

El portavoz del Northwest ISD, Anthony Tosie, declaró que el arresto no está relacionado con ningún estudiante del distrito ni con ninguna actividad escolar.

En una carta enviada a las familias de la escuela el viernes, el distrito informó que Francis fue profesor de arte en la Escuela Primaria Lance Thompson. Trabajó en la escuela desde agosto de 2024 hasta enero de 2026.

"Durante su último día como empleado, el Northwest ISD fue informado, con información limitada, de que el Sr. Francis estaba bajo investigación federal”, indicó el mensaje de la autoridad escolar. “En ese momento, solicitamos y recibimos su renuncia de inmediato”, añadió.

Registran dispositivos digitales del profesor

El distrito y la escuela informaron sobre la investigación a la Agencia de Educación de Texas y al Departamento de Servicios de Protección Infantil.

El equipo de ciberseguridad del distrito también realizó un análisis forense de la computadora de Francis en la escuela y de su actividad digital en los servicios del distrito, el cual no reveló contenido inapropiado.

El caso está siendo investigado por el Grupo de Investigación de Seguridad Nacional de Dallas sobre Explotación Infantil.

El caso forma parte del Proyecto Infancia Segura, una iniciativa nacional lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para combatir la explotación y el abuso sexual infantil, según el comunicado.

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