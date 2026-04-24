Intento de asalto termina con tiroteo: un fallecido y detenido tras violento suceso

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En las últimas horas, una violenta balacera se registró en la comuna de Maipú, Chile, luego de que un grupo de cuatro delincuentes intentara asaltar a un repartidor de una empresa de alimentos.

De acuerdo con ADN Radio, el incidente ocurrió en el sector de Cuatro Poniente cuando los sujetos, que se movilizaban en un vehículo robado, interceptaron a la víctima para quitarle la carga y el camión.

¿Qué ocurrió?

El asalto fue interrumpido por funcionarios de civil de la 44ª Comisaría que patrullaban la zona como parte de un plan de seguridad preventiva, el pasado jueves. Al verse acorralados, los asaltantes apuntaron a los policías con armas de fuego, lo que obligó a los uniformados a usar sus armas de servicio para repeler el ataque en medio de una zona residencial.

Detalles de los heridos y detenidos

El enfrentamiento terminó con dos delincuentes heridos de gravedad, entre ellos un menor de edad de 17 años con antecedentes previos. Uno de ellos falleció en el lugar, mientras que el otro fue trasladado de urgencia al Hospital El Carmen, donde ingresó al pabellón con riesgo vital por heridas en el tórax y las piernas.

Un tercer involucrado fue capturado a pocas cuadras tras una breve persecución a pie, mientras que el cuarto integrante logró escapar entre los pasajes del sector.

Armamento y vehículo recuperado

En el lugar de los hechos, Carabineros incautó una pistola que estaba en poder de los sujetos y el automóvil marca Suzuki en el que viajaban, el cual tenía una denuncia vigente por robo desde el pasado 12 de abril.

Según los reportes policiales, el vehículo portaba patentes que no correspondían al modelo, una técnica común utilizada para evitar ser detectados por las cámaras de seguridad.

Procedimiento y peritajes

La zona de Cuatro Poniente, entre San José y Avenida Portales, quedó cerrada durante varias horas para el trabajo de Labocar y el OS9. Los peritos trabajaron en la identificación de los casquillos encontrados en el pavimento y en la toma de declaraciones de testigos y del chofer del camión, quien resultó ileso gracias a la rápida intervención policial. Los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Metropolitana Occidente.

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