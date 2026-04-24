Masacre en Cúcuta: disputa territorial deja tres muertos y tres heridos

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En al barrio El Talento, en Cúcuta, un grupo armado irrumpió en una vivienda y abrió fuego indiscriminadamente, dejando un saldo de tres personas fallecidas y tres más heridas.

Las autoridades colombianas atribuyen el hecho a una guerra entre el ELN y disidencias de las Farc que se desplazó desde el Catatumbo.

¿Qué pasó?

Según el Coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, las investigaciones preliminares sugieren que la masacre es producto de una disputa territorial que se trasladó desde la región del Catatumbo hasta la capital nortesantandereana.

Las versiones policiales indican que las víctimas serían presuntos integrantes de disidencias de las Farc procedentes de Tibú, quienes habrían buscado refugio en Cúcuta para escapar de la ofensiva del ELN. Se presume que hombres vinculados a esta última organización guerrillera fueron los autores del ataque, utilizando armamento de largo alcance (fusiles).

La Policía Nacional de Colombia ofrece hasta 30 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de este homicidio colectivo.

El equipo de investigación también extenderá sus labores a los sectores del Zulia, La Y de Astilleros y el corregimiento de Buena Esperanza.

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