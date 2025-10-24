Investigación abierta: hallan el cadáver de un bebé dentro de un pozo séptico en Yaracuy

Suscríbete a nuestros canales

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) ha iniciado una rigurosa investigación para determinar las causas y responsabilidades en la muerte de Josué David Hernández González, un niño de un año y siete meses, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en un pozo séptico durante la mañana de este jueves en el municipio Nirgua del estado Yaracuy.

El caso, que ha provocado una profunda conmoción en la comunidad local, es manejado por la delegación municipal del CICPC en Nirgua, que busca esclarecer las circunstancias exactas que condujeron al lamentable suceso.

Hallazgo y Versiones Preliminares

El hallazgo fue realizado por familiares del menor, quienes alertaron de inmediato a las autoridades. Una comisión del Cuerpo de Bomberos se movilizó hasta el lugar para ejecutar las labores de rescate del cuerpo del pequeño.

Según las primeras versiones ofrecidas por los padres a los investigadores, estos manifestaron desconocer cómo el niño logró acceder al pozo, asegurando que el acceso al mismo se encontraba debidamente tapado.

Esta declaración forma parte del cúmulo de elementos que el CICPC debe verificar y contrastar en su fase inicial de la investigación.

Proceso Forense y Recolección de Evidencias

Tras el rescate del cuerpo, funcionarios del CICPC trasladaron el cadáver de Josué David al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF), ubicado en Yaracuy.

La prioridad de los forenses es practicar la autopsia de ley, examen fundamental que permitirá establecer la causa precisa de la muerte del infante y el momento del deceso.

La información científica derivada de esta experticia será vital para orientar la investigación.

De manera paralela, los agentes de la policía científica iniciaron un proceso exhaustivo de interrogatorios a los familiares, vecinos y posibles testigos, además de la recolección de evidencias físicas en el sitio del suceso, buscando recrear los hechos y determinar si se trató de un accidente fortuito o si existen responsabilidades penales.

Las autoridades han solicitado a la población colaborar con cualquier información que pueda contribuir al total esclarecimiento de este trágico evento.

