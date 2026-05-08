La amenazó con un cuchillo en su vivienda: capturan a un hombre tras abusar de su mamá

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Una mujer de 60 años denunció a su propio hijo ante la Policía del estado Zulia tras sobrevivir a un ataque violento.

El presunto agresor fue identificado como Juan Diego Bermúdez, de 40 años. Según el reporte oficial, este sujeto entró por la fuerza en la vivienda de su madre, ubicada en el complejo habitacional Emmanuel.

La víctima relató ante los oficiales que sufrió violencia física, amenazas de muerte y abuso sexual. Ante la gravedad del testimonio, las autoridades activaron de inmediato un operativo de búsqueda en el municipio Cabimas.

¿Qué más se conoce sobre el crimen?

De acuerdo con la información obtenida por medios locales, en el sitio, Bermúdez utilizó un cuchillo para someter a la mujer y cometer los actos violentos.

Tras recibir la denuncia, una comisión de agentes se trasladó al sector para buscar al sospechoso. Al momento de la captura, los oficiales encontraron en poder de Bermúdez el arma blanca con la que presuntamente dominó a la víctima.

Procedimiento judicial

​El caso pasó a manos de la Fiscalía 7 del Ministerio Público. Esta instancia coordina las investigaciones y ordenó el traslado del detenido al Centro de Coordinación Policial Col-Norte. Bermúdez permanece bajo custodia mientras el sistema judicial avanza con los trámites correspondientes para procesar los delitos denunciados.

​Estado de la víctima

​La mujer recibió atención médica de urgencia en el hospital Adolfo D’Empire. Luego, los médicos la remitieron al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses para los peritajes de ley.

Los exámenes médicos realizados en el centro forense confirmaron que el abuso sexual ocurrió tal como la víctima lo describió en su testimonio inicial.

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