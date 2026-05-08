Tragedia en Petare: gandola arrolla a estudiante de 11 años en Puente de Baloa

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Una gandola arrolló a estudiante de 11 años este viernes 8 de mayo en el retorno del Puente de Baloa, con sentido hacia la Avenida Río de Janeiro, parroquia Petare en el municipio Sucre del estado Miranda.

El grave accidente se registró cerca de las 12:00 del mediodía, cuando la menor, presuntamente estudiante de la Unidad Educativa Nacional Juan Bautista Castro, transitaba por la zona.

A través de sus redes sociales, la cuenta Tumototrágico reveló los detalles.

Al respecto, el reporte refirió que transeúntes que presenciaron el hecho auxiliaron a la niña de manera inmediata y fue trasladada hasta el Hospital Dr. Domingo Luciani en El Llanito.

Hasta el momento se desconoce el estado actual de salud de la menor ni el tipo de lesiones que sufrió.

De igual modo, se informó que al sitio acudieron comisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) adscritas a Tránsito y la Policía Municipal de Sucre (PoliSucre).

De acuerdo con el reporte, el flujo vehicular en el conector hacia El Llanito y la Río de Janeiro estuvo parcialmente restringido mientras se realizaban las experticias correspondientes.

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